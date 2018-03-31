Tunceli Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyonda sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Çatışmada 1 uzman çavuş ise omzundan hafif yaralandı. Bölgede sıcak temasın devam ettiği, operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğü öğrenildi.
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 asker hafif yaralı
31.03.2018 - 11:43 | Son Güncelleme: 31.03.2018 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken, çatışmada 1 uzman çavuş ise hafif yaralandı.
Etiketler : tunceli,pkk,
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