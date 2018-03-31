Tunceli Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyonda sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Çatışmada 1 uzman çavuş ise omzundan hafif yaralandı. Bölgede sıcak temasın devam ettiği, operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğü öğrenildi.