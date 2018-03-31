Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli kimliği öğrenilemeyen kişi ya da kişiler henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak içerisindeki bir kahvehaneye kurşun yağdırdı. Kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan saldırıda yaralananlar olduğu öğrenilirken, olay yerine özel harekat ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.