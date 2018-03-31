Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli kimliği öğrenilemeyen kişi ya da kişiler henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak içerisindeki bir kahvehaneye kurşun yağdırdı. Kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan saldırıda yaralananlar olduğu öğrenilirken, olay yerine özel harekat ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
Son dakika! Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı
31.03.2018 - 23:17 | Son Güncelleme: 31.03.2018 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu’nda bir kahvehaneye yüzü maskeli kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralananlar olduğu öğrenildi.
Etiketler : Son dakika,beyoğlu,saldırı,
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