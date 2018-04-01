Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şüphelilerin ifade işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği bildirildi. Kosova’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen FETÖ’cülerden Osman Karakaya’nın Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın sağlık durumuna ilişkin sahte bir rapor hazırladığı, İstanbul Adli Tıp Kurumunda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine elebaşı Gülen tarafından plaket verildiği de öğrenildi.