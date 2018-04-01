Şüphelilerin ifade işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği bildirildi. Kosova’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen FETÖ’cülerden Osman Karakaya’nın Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın sağlık durumuna ilişkin sahte bir rapor hazırladığı, İstanbul Adli Tıp Kurumunda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine elebaşı Gülen tarafından plaket verildiği de öğrenildi.
Balkan darbesi!
01.04.2018 - 06:17 | Son Güncelleme: 01.04.2018 - 06:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT), Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin Türkiye’den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize eden 6 kişilik Balkan yapılanmasına ilişkin operasyonuyla örgüte ağır bir darbe daha indirildi.
Etiketler : mit,kosova,
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