Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanal bir saadet zinciri oluşturularak binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank olayının ardından gözler, para kazanmayı vaat eden sanal oyunlara çevrildi. Bilişim Uzmanı Şener Kul, bu tür internet siteleri ve sanal oyunlara karşı uyarılarda bulundu.

Dolandırıcılığa yönelik uygulamaların genelde büyük paralar kazanmayı vaat ettiğini dile getiren Kul, "İnsanların bu tarz uygulamalara itibar etmesiyle olumsuz sonuçlar doğar. İlk önce sisteme para yatırmaları isteniyor, üye kazanımı oluyor. Üye kazanımı yüksek rakamlara çıktığında, sistem belli bir kısma ödeme yapabilir. İnsanlar buna kanmasın. Bazı ödemeler yapılır, bunlar tamamen gösteriş içindir. Bu tip oluşumlara hiçbir şekilde itibar edilmemeli. Saadet zinciri dediğimiz bu tip oluşumlarda mutlu ayrılan insanlara rastlamayız. Bir süre sonra çok büyük zararlarla insanların kurtulmaya çalıştığını biliyoruz. Geçmişte ülkemizde saadet zincirlerinin dolandırıcılığı gerçek hayatta olurdu, ama şimdi sanal âlemde yaşamaya başladık" dedi.

'SUÇA ALET OLABİLİRSİNİZ'

Sanal âlemdeki çiftlik oyunlarının yanı sıra son dönemlerde ’bilgisayarınızı açık bırakın, para kazanın’ gibi sözlerle vatandaşların da kaldırıldığını kaydeden Şener Kul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgisayarınızı açık bırakın, para kazanın’ gibi vaatlerinde bulunan şirketler var. Şu anda bu şekilde çalışan, aktif olan şirketler var. Bilgisayarınızı açık tutarsanız size para vereceklerini söylüyorlar. Fakat insanlar bilgisayarlarını açık tutarken, bilgisayarlarından hangi işlemlerin yapıldığını bilmiyor. Neden açık tuttunuz diye sorduğumuzda, ’Bir program indirdim, onu açtım ve bilgisayarımı açık bıraktım’ diyorlar.

Bilgisayarın içinde ne yapıldığını da bilmiyorlar. Belki de para kazanacaklarını umarken, çok büyük bir suça ortak oluyorlar ama farkında değiller. Belki de bir ay sonra başına çok büyük bir bela alacak, bunu bilemiyoruz. İnsanlar ’bilgisayarımı açık bırakayım, kolay para kazanayım’ diye düşünüyor. Ama hiçbir şey yapmadan kimse size para vermez. Bilgisayarı açık bıraktıklarında suça alet olabilirler. Açık bırakılan bilgisayarda yapılan her hamleden abone sorumlu oluyor. Evde bilgisayarı açtığınızda, bu programı indirdiğinizde yapılan işlemlerden sorumlu oluyorsunuz. İnsanlara bu tip şeyler ne yazık ki cazip geliyor. Bilmediğiniz hiçbir programa, hiçbir saadet zinciri oluşturan oyuna itibar etmeyin. Sistem hep rahat yaşama, gösterişli bir hayat sunar. Büyük yerlerde toplantılar yapar, büyük salonları seçerler ve gösteriş odaklıdır. Böyle yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Çok büyük paralar kaybedilebilir."

’İNTERNET GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAYIN’

Son olarak modem şifresinin kimseyle paylaşılmamasını tavsiye eden Şener Kul, "Çiftlik oyunlarına ya da diğer sanal oyunlara dahil olmayabilirsiniz, ancak kimsenin düşünmediği bir problem daha var. Sizin internet şifrenizle insanlar internetinize bağlanabilir. Modem cihazlarınızı güvenli hale getiriyor olmanız lazım. Dışarıdan birisi sizin internetinize bağlandığında, bu tip işlemler yaptığında sorumlusu siz oluyorsunuz. Modem şifrelerini kimseyle paylaşmamız gerekiyor. Manisa’dan bir şirketin interneti kullanılarak bir bankacılık işlemiyle ilgili dolandırıcılık gerçekleştirildi. Bu ev kullanıcılarının da başına geliyor. Evde ya da işyerinde modemin şifreleriyle ilgili ek güvenlik almalıyız" dedi.