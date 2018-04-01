Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'da sınır hattındaki askerlerimizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Bölgedeki operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 3 bin 852'ye ulaştığını ifade eden Erdoğan ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarında 68 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.