Hatay'da sınır hattındaki askerlerimizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Bölgedeki operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 3 bin 852'ye ulaştığını ifade eden Erdoğan ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarında 68 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Erdoğan: 3852 terörist etkisiz hâle getirildi
01.04.2018 - 19:01 | Son Güncelleme: 01.04.2018 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 3852'ye yükseldiğini bildirdi.
Etiketler : erdoğan,suriye,
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