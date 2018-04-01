Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,  AK Parti Bakırköy 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.  Bakan Albayrak, kongrede yaptığı konuşmada,  Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini ve 15 Temmuz ile birlikte başka bir döneme  girdiğini söyledi. Albayrak, özellikle 15 Temmuz gecesi, "cumhuriyet" kelimesini tabelaya  yazarak değil, kalbine ve ruhuna yazarak bu ülkenin bir bireyi olmanın ne  olduğunu Bakırköy teşkilatının gösterdiğini anlattı.

  "Cumhuriyet halkın, milletin iradesi demek, değil mi?" diye soran  Albayrak, şöyle devam etti: "Yani birileri gibi diktatoryal, gökten inmeci bir yönetim değil.  Çünkü siyasette, diktatoryal bir yönetim var muhalefette biliyorsunuz. Çok  sesliliğin herhangi bir şekilde tezahür ettiği hiçbir ortam yok. Kongrelerde  sandalyeler havalarda uçuşuyor, gırtlak gırtlağa, millet birbirini boğazlıyor.  Cumhuriyete sahip çıkmak ne demek? Kefeni cebinde o gece sokağa  çıkarak, bu ülkenin geleceğini muhafaza eden teşkilat bu demek. Yoksa o gece  Bakırköy çok iyi biliyor, kimlerin tankları görüp de Bakırköy'deki sokak  aralarında, evlerde gizlendiğini. Bakırköy'den bir ricam var; yeni bir dönem,  siyaset, yeni bir anlayış, tazelenme... Bakırköy'ün hali ortada. AK Parti  siyasetini, belediyeciliğini bütün Türkiye biliyor. Bildiği için de güçlenerek  gidiyor. Biz yeni bir dil, duruş ve söylemle artık 2019'a ve sonrasına bakmamız  lazım."

 Albayrak, AK Parti'nin ülkeyi nereden nereye getirdiğine değinerek,  "1994 öncesi İstanbul belediyeciliğinde ne kadar kirli ilişkiler, ne kadar kirli  siyaset varsa, aslında ana muhalefetin, CHP belediyelerinde ortada. Bakırköy'ü  ben 90'lardan hatırlıyorum. Bakırköy 90'lardan beri aynı yerde sayıyor. Bakın,  hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ayna ile siyaset yapın. Aynayı yüzlerine tutun.  Eğer siz buna layıksanız, müstahaksanız, buyrun aynı devam edin. Yolunuz açık  olsun ama bu ülke 15 senede bir yerden bir yere geldiyse elini vicdanına koyup da  yüreğinde bunu hisseden hangi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı varsa bunu  görecektir. Bize düşen de bu hakikati, gaflet uykusunda olanları omuzlarından  silkeleyerek onlara göstermektir. Artık hayallerini bile kuramıyorlar  İstanbul'un, Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.

AKKU'NUN TEMELİ SALI GÜNÜ ATILIYOR

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, hayallerinden biri olan  nükleer enerji için en önemli adımın bu hafta atılacağını söyledi. Nükleer enerjinin Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olduğunun altını  çizen Albayrak, "İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın  Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü  temelini atarak hayata geçireceğiz. Şimdi, dünyada 450'den fazla, inşaat halinde  55'ten fazla nükleer santral var. İnşallah Türkiye bu temel atma töreniyle 'Büyük  ve Güçlü Türkiye' hedefine ulaşmak için nükleer güce sahip olarak, bağımsız,  kesintisiz enerji, teknolojik anlamda kaynak çeşitliliğiyle birlikte başka bir  lige çıkmanın en önemli adımlarından birini atacak." diye konuştu.

Bunun yanı sıra yerli kömür üretiminde yeni hedefler koyduklarını ve  2019'da yerli kömür üretimini 100 milyon tonun üzerine çıkaracaklarını ifade eden  Albayrak, 2020'lerin Türkiye'sinde bu rakamın 200 milyon tonun üzerinde olacağını  belirtti. Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta yerli  kömürle ilgili söylemlerine atıfta bulunarak, şunları söyledi: "Yerli ve milli kaynak diyorsunuz, adam Zonguldak'a gidiyor, ortalığı  ayağa kaldırıyor. Eskişehir'de, Trakya'da, Türkiye'nin dört bir tarafında yerli  kömürle ilgili eylemlerde teşkilatlarıyla birlikte ayağa kaldırıyor. Bu ne yaman  çelişkidir, bu ne akıl tutulmasıdır? Akıl mı var, yok mu artık onu siz sahada  görüyorsunuz. Türkiye'de yerli kömür üretimiyle hem dışa bağımlılık, hem cari  açık, hem dövizin ülke dışına çıkmaması için bütün bu alanlarda adım atacağız  diyoruz. Samimiyetsiz, yalan siyaseti, insanları kandırmaya yönelik siyasetin  karşılığını yine seçimde alacaklar. Biz bunları görüp anlatacağız."

MİLLİ GAYRİ MİLLİ AYRIMI 

Türkiye'nin tüm bunlara rağmen emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan  Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davayı yüklenerek yola çıktığında  10,8 milyon kişinin teveccühünü kazanarak oyunu aldığını ve bugün gelinen noktada  25-26 milyon kişinin desteğiyle AK Parti'nin ilerlediğini dile getirdi.Albayrak, AK Parti'nin kaderinin bu ülkenin kaderi olduğuna dikkati  çekerek, "AK Parti olarak biz 'Bu partinin kaderi, bu ülkenin kaderidir' şuuruyla  bu ülkeye her zamankinden daha çok sahip çıkmak için daha çok çalışmak  zorundayız. Cumhuriyete de biz sahip çıktık, çıkacağız. Ülkeye de demokrasiye de  böyle bakacağız." ifadelerini kullandı.

Birilerinin böyle bir derdinin olmadığını dile getirerek,  "Görüyorsunuz Afrin'i. Yedi düvele savaş veriyoruz. Adamlar terör örgütünün  ocağına ne taşıyor? Görüyorsunuz değil mi? Bu artık yerli ve milli olanlarla  gayri milli olanların mücadelesidir. Çok net. Bunu görmemiz lazım. AK Parti,  Türkiye mozaiğidir, Türkiye'nin merkez partisidir. Tek milletin, bayrağın,  vatanın ve devletin kucaklaştığı partidir. Gördük, evvelki gün yüzde 7,4 büyüme  ile dünya rekoru, ihracat rakamları 160 milyar doları buldu, rekor. 'Savaş, kriz,  kıyamet' diyorlar ama Allah'ın izniyle bu yıl turizmde tüm zamanların rekorunu  kıracağımız altın bir yıl olacak inşallah." diyerek konuşmasını tamamlandı.