Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, Başiskele'deki bir otelde düzenlenen 3. Rumeli Balkan Buluşması kapsamında dernek başkanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı.

Daha sonra burada yapılan yemeğe katılan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, gönül coğrafyalarındaki insanların varlığını düşündüklerini söyledi.

Türkiye'nin büyüdüğünü, dönüştüğünü ve geliştiğini ifade eden Çavuşoğlu, aynı hızla büyümeye, gelişmeye ve dönüşmeye devam ettiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, devletle millet kaynaşmasını yeniden teminat altına aldıklarını dile getirerek, ülkede birçok alanda önemli sıçramalar kaydedildiğini bildirdi.

Türkiye'den gelecek bir sese kulak veren kardeşlerinin artık eskisi oranda yalnız olmadığını aktaran Çavuşoğlu, "TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, AFAD ve Türk Kızılay'ıyla her daim bu bölgelerde varlık göstermeye, bu bölgelerde ihtiyaç sahibi kim varsa onların sırtını pek etmeye, yetimin başını okşamaya aht ettik." diye konuştu.

"Soydaşlarımızla yeniden birlik bağlarımızı tesis ettik"

Çavuşoğlu, dünyanın birçok bölgesindeki insanların hassasiyetlerini paylaştıklarını ve onlara dokunacak çalışmalar yaptıklarını belirterek, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın çalışmalarıyla geldikleri son durumdan bahsetti.

Eskiden hasretle bekleyenlerin artık birbirlerini Balkanlarda kucaklamaya başladığını ifade eden Çavuşoğlu, bu çalışmaların Türkiye'nin güçlenmesiyle yapılmaya başladığını söyledi.

Çavuşoğlu, eskiden Türkiye'ye 200-250 kilometrelik bir mesafede birbirlerinden habersiz insanların bulunduğunu dile getirerek, "Şimdi artık kurmuş olduğumuz kurumsal yapılarla ortaya koyduğumuz dış politika vizyonuyla sadece dünyada diplomatik enstrümanlarla değil, insani diplomasiyi de devreye almak suretiyle öncelikle soydaşlarımız ve kardeşlerimizle, akrabalarımızla yeniden birlik bağlarımızı tesis ettik." ifadesini kullandı.

"Bu coğrafyadan bu milleti sürgüne yollayamayacaklar"

Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesi için de Türkiye'nin birlik ve beraberliğini en üst seviyeye taşıması lazım. Dayanışma ruhunu arttırması lazım. Birbirimizle didişmek yerine birbirimize daha fazla sarılarak bu coğrafyada bölgesel güç haline geldik, Allah'ın izniyle bu gücümüzü daha da arttıracak ve küresel bir rol almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biliyoruz ki Türkiye güçlü olduğu takdirde, Recep Tayyip Erdoğan'ın ciğerinden sökülüp de gelen haykırışları dünyaya ulaştığı takdirde oradaki insanlar güven içerisinde yaşamaya devam ediyorlar.

Var mı başka konuşan? Var mı mazlumun, mağdurun yanında olmaya çalışan? Türkiye son 2 yıldır dünyada milli gelirine oranla en cömert ülke. Nerede o bizden önceki büyük ekonomiler? Nerede kelli felli o devletler? Nerede o insan hakları havarileri? Nerede o temel hak ve özgürlükler üzerinden parmak sallayanlar? Yok kardeşim, yok çünkü dert başka. Dert ne biliyor musunuz? Bunların dedelerini 100 yıl önce biz bu coğrafyadan denize döktük, halen onun öcünü almak için canhıraş bir mücadele veriyorlar. Ama kendileri de karşımıza çıkmaya cesaret gösteremedikleri için terör örgütleri marifetiyle taşeron kullanıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Anadolu coğrafyası bizde vatan kalmaya devam edecek. Bu coğrafyadan bu milleti sürgüne yollayamayacaklar."

"Dünyada lider eksikliği var"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ümmetin umudu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Diğer ülkelerin eksikliğini hissettiği önemli bir konu vardır. Açık ve net, burada farklı düşünceye sahip arkadaşlarımız da olabilir. Birbirimize saygılıyız ama birşeyi ifade etmemiz lazım. Bugün Avrupa'nın Batı'nın dünyanın eksikliğini hissettiği şey, liderdir. Lider eksikliği vardır. Bakınız Fransa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, İspanya'ya teknokratlar yönetiyor ülkeleri. Lider yok, dünyada sağdan say bir, soldan say iki. Dünyada birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan var lider olarak, onun yanına Putin'i katabiliriz. Başka lider yok."

Konuşmanın ardından dernek başkanları Çavuşoğlu'na hediye takdim etti.

Dernek üyesi kadınlar da yaptıkları Balkanlara özgü yemekleri Çavuşoğlu'na ikram etti. Çavuşoğlu, programın sonunda katılımcılarla fotoğraf çektirerek, onlarla bir süre sohbet etti.