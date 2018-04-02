Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan İsmail K., başka bir otomobil sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kimliği belirlenemeyen şahıs, otomobilinden inerek sürücü koltuğunda oturan İsmail K.’ye belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan İsmail K., olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.