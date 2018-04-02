Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu bölgede başlayan mecburi tahliyeler çerçevesinde bebek bölgeden ayrılarak İdlib’e geldi. Doğu Guta'daki ablukanın bitmesi için sosyal medyada başlatılan kampanyanın sembolü hâline gelen bebek ve ailesi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Ufak çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Erdoğan, Kerim'i kucağını alıp sevdi. Öte yandan Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden tahliye edilip İdlib, Hama ve Halep’in batı kırsalın yerleştirilenlerin sayısı 45 bini aştı.