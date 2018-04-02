Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC’de 110 bin 734 Kıbrıslı Türk’ün, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kaynaklanan hakları sebebiyle ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’, yani Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı aldığı belirtildi.

Rum medyasında yer alan haberlere göre; ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ pasaportu alanların sayısının da 83 bin 950 kişi olduğu bildirildi. Haberlere göre; Rum Nüfus Dairesinde kayıtlı Kıbrıslı Türk sayısının ise 175 bin kişi olduğu kaydedildi. Haberlerde, “Avrupa pasaportuna ve AB vatandaşlık sıfatına sahip olmanın, özellikle genç yaştaki birçok Kıbrıslı Türk için cezbedici hâle geldiği” savunuldu. Bir Rum gazetesi, ‘Kıbrıslı Türk ve Türkiye vatandaşlarının yaptığı karma evliliklerden doğan çocukların ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığı alması tehlikesinin yıldan yıla arttığını yazdı. Kıbrıslı Türklere her yıl ortalama 50 milyon TL’ye yakın da tıbbi tedavi yardımı yapılığı ifade edildi.

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Rum tarafını yönetenlerin, Kıbrıslı Türklerin eşitliğini kabul etmesi gerektiğini belirtti. Ortak vatan oluşturulması için geç kalınmaması gerektiğini vurgulayan Akıncı “Gerek bu toprakların gerek etrafındaki denizlerin nimetlerinden adil ölçüler içinde yararlanmanın yolları bulabilir. Bu topraklar hepimize yeter” dedi.