Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî İstihbarat Teşkilatının nefes kesen bir operasyonla Kosova’daki 6 FETÖ’cüyü yakalayıp Türkiye’ye getirmesi, örgütü panikletti. Dünyanın dört bir yanına dağılan FETÖ’cüler “Bize de operasyon yapılacak” korkusu yaşamaya başladı.

Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere AB ülkelerine iltica talebinde bulunan birçok FETÖ’cü, operasyon tehlikesine karşı adres değişikliğine gittikleri öğrenildi. Yapılan yurt dışı operasyonlarının, örgütün Avrupa yapılanmasında dağılma sürecini hızlandıracağı kaydedildi.

“Yolun sonuna geldik” korkusu saran kaçak FETÖ’cüler Kosova olayının ardından kamuoyu oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı. İngiltere ve Kanada’ya kaçan bazı örgüt mensupları yüzlerini saklayarak eylem yaptılar.

DUMANLI TUTUŞTU

Kendilerini güvende hissetmeyen hainlerin tedirginlikleri, sosyal medyadaki paylaşımlarına da yansıdı. Kapatılan Zaman gazetesinin firari genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, YouTube’dan yayınladığı videoda, paketlenen FETÖ’cü yoldaşları için “Eli kalem tutan Anadolu çocukları” diye bahsetti. Türkiye’nin dünyaya rezil olduğunu iddia eden Dumanlı “Hiçbir terör işiyle bağlantısı olmayan masum Anadolu evlatlarını hileli yollarla kaçıracaksın. Yazıklar olsun senin aklına. Bundan önceki kaçırmalar, bu ve bundan sonraki adam kaçırmalar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bütün dünyada zor durumda düşürecektir. Eşkıya devlet portresi çizmeye ne hakkınız var” dedi.

15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan milleti meydanlara çağırınca şekilde şekile girerek “doğru mu” diye sorulan soran, İngiltere’deki kaçak FETÖ’cü Kerim Balcı da “Altı arkadaşımızın Kosova’da hukuksuzca alıkonulmasını protesto edeceğiz” şeklinde paylaşım yaptı.

DESTEK PİSKOPOSTAN

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay da FETÖ’cülerin Kosova Meclisi önünde eylem yapan eşlerini ziyaret etti. İçişleri Bakanı ile İstihbarat Şefi’ni kovan Haradinay, bundan sonra bu tür olayların yaşanmayacağını söyledi. Öte yandan Haradinay’ın çocuklarının FETÖ okullarından mezun olduğu iddia ediliyor.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ise operasyonu destekleyen nitelikte cümleler kullandı. Thaçi “Kosova İstihbarat Ajansının raporuna göre Türk vatandaşı bu kişilerin sınır dışı edilmeleri için tek neden, bunların Kosova’nın ulusal güvenliğini tehlikeye atan illegal eylemleri olduğudur” diye konuştu.

Bu arada Kosova Piskoposu Dodë Lush Gjergji Paskalya bayramının ana kutlama ayininde yaptığı konuşmada “Biz onlara ihanet ettik. Sizi koruyamadık Mustafa Bey, özür dilerim. Türklere ihanet edenler, gelecekte kendilerine güvenilmesini nasıl bekleyecekler?” diyerek FETÖ’cülere destek çıktı.

Türkiye, FETÖ’cülere yönelik yakın takibi sürdürüyor. Yeni operasyonların sinyalini veren Başbakan Binali Yıldırım “Bu terör örgütlerine yönelik her türlü faaliyeti yapmamız meşru bir hakkımızır” demişti.