Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, FETÖ’nün ABD basını ile Temsilciler Meclisi ve Kongre üyelerine sürekli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

FETÖ yapılanmasının ABD’de nasıl etkili olmaya çalıştığını birinci elden dinlediklerini belirten Katırcıoğlu, şöyle devam etti:



“FETÖ’nün merkezi Houston... Örgüt, düzenli olarak üst düzey ziyaretlerde bulunup Türkiye aleyhine demeçler veriyor. FETÖ beslendiği yerden zehir saçmaya devam ediyor. FETÖ, kulis faaliyetlerine paralar saçarak ayakta durmaya çalışıyor. Geçen sene FETÖ, bu kulis faaliyetlerine milyon dolarlar aktararak, Temsilciler Meclisi ve Kongre üyelerini kandırmaya çalışmıştır. Ayrıca, FETÖ’nün Amerikalı gençleri İsrail’e götürüp Türkiye aleyhine propaganda yaparak, beyinlerini yıkadıklarını öğrendik. Karşı hareket olarak TASK, SETA ve Yunus Emre Vakfı aktif olarak çalışmaktadır. Bu kurumlar, özellikle yabancı öğrencileri, dil eğitimi başta olmak üzere diğer etkinliklerle ülkemize çağırmakta ve onlara ülkemizi tanıtmaktadır. Bu konuda hem büyükelçimizin hem de STK’larımızın, FETÖ’nün bu yalanlarını çürütmek için yoğun çaba harcadığını ifade etmek isterim. Türkiye düşmanlığı üzerinden yaptıkları propagandalara karşı muhataplarımızı uyardık. FETÖ elebaşının gözaltına alınıp, iade edilmesi noktasında gerekenin yapılmasını, yoksa er ya da geç bu işten zarar göreceklerini ifade ettik.”

Katırcıoğlu, FETÖ’nün tamamen Türkiye düşmanlığı üzerinden ülkeyi bölmek isteyen güçlerle işbirliği halinde hareket ettiğine değinerek, “Türkiye’yi şikayet eden demeçler, bu fitne merkezinde ambalajlanarak ülkemiz aleyhine kullanılıyor” ifadesini kullandı.