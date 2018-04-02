ölgeye, zırhlı araçların bulunduğu konvoyla 300 kadar ABD askeri geldi. Hâlihazırda ABD’nin, muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesiyle sınır hattında Tuhar, Hilvanci ve Dadat olmak üzere 3 gözlem noktası bulunuyor. Takviye unsurları, Sacu Çayi boyunda haftalık devriyeleri günlük yapmaya başladı. ABD güçleri, eş zamanlı olarak Türkiye’nin Ceylanpınar sınır kapısı karşısındaki Rasul Ayn bölgesinde son 3 gündür devriyeler yapıyor. Menbiç Ağustos 2016’dan bu yana YPG/ PKK’nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçe merkezinin DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK’lı teröristlerin ilçeden çekilerek şehir merkezinin idaresinin bölge halkına vereceğini vadetmişti.
ABD Menbiç’te savaşa hazırlanıyor
02.04.2018 - 07:03 | Son Güncelleme: 02.04.2018 - 07:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin Menbiç’e yönelik operasyon işaretlerinin artmasının ardından, ABD ordusu bölgedeki güçlerini takviye etti. B
Etiketler : ABD Menbiç,
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