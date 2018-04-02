Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.