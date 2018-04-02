Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'in kuzeyindeki Racu beldesinde dağlık alanda bir grup YPG/PKK'lı tespit etti.Bunun üzerine TSK'ye ait savaş uçakları, dağdaki hedeflere yönelik operasyon düzenledi. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 18 Mart'ta Afrin'i terörden arındırmıştı. Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK üyelerine yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.