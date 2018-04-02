Afrin'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'in kuzeyindeki Racu beldesinde dağlık alanda bir grup YPG/PKK'lı tespit etti.Bunun üzerine TSK'ye ait savaş uçakları, dağdaki hedeflere yönelik operasyon düzenledi. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 18 Mart'ta Afrin'i terörden arındırmıştı. Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK üyelerine yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.
TSK'dan Afrin'e hava operasyonu
02.04.2018 - 11:50 | Son Güncelleme: 02.04.2018 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı sırasında sıkışarak dağlık alanlara gizlenen terör örgütü YPG/PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.
Etiketler : Türk savaş uçakları,Zeytin Dalı Harekatı,
553856 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/553856.aspx
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