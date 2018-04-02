Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de yurt içi ve yurt dışında liman ziyareti yapan Türk savaş gemilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gemileri limanlarda 26 bin kişi ziyaret etti. İlk defa bu kadar yüksek ziyaret oranına ulaşıldığı öğrenildi.

Donanma Komutanlığının sevk ve idaresindeki Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı Marmara Denizi ile Karadeniz'de devam ediyor. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ekipler de katılıyor. 26 Mart'ta başlayan tatbikat 5 Nisan'a kadar devam edecek. Karadeniz'de önemli bir denge unsuru olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının her yıl düzenli olarak icra ettiği tatbikatla, gemilerin görev fonksiyonlarına yönelik harekat imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi, harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi ve Karadeniz’de deniz güvenliğinin idamesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Tatbikata katılan gemiler ve denizaltılar ayrıca Karadeniz'deki limanların yanı sıra Karadeniz'e kıyıdaş yabancı limanları da ziyaret ediyor. Liman ziyaretleri kapsamında TCG Martı İğneada, TCG Yıldıray denizaltısı ve TCG Akar Karadeniz Ereğli, TCG Zıpkın Zonguldak, TCG Yıldırım Sinop, TCG Kemalreis ve TCG Batıray denizaltısı Samsun, TCG Yzb.İ.Tulunay Giresun, TCG İmbat ve TCG Bozcaada Trabzon, TCG Oruçreis Rize, TCG Yavuz Hopa'ya gitti. TCG Salihreis fırkateyni ve TCG Büyükada korveti Ukrayna'nın Odessa kentinde, TCG I.İnönü denizaltısı, TCG Darıca ve TCG Tekirdağ gemileri Bulgaristan'ın Varna, TCG Bartın ve TCG Kalkan gemileri Romanya'nın Köstence, TCG Fatih ve TCG Volkan Gürcistan'ın Batum kentinde liman ziyareti gerçekleştirdi. İkili askeri ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanan ziyaretler kapsamında, gemiler Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerde yoğun ilgiyle karşılandı. Gemilerin tatbikat kapsamında Karadeniz’de yurt içi ve yurt dışı limanlara yaptığı ziyaretlerde yaklaşık 26 bin kişi Türk savaş gemileri ziyaret etti. İlk defa bu kadar yüksek ziyaret oranına ulaşıldığı öğrenildi.