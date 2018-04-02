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Türk-İş'ten flaş 1 Mayıs açıklaması
Türk-İş'ten flaş 1 Mayıs açıklaması
02.04.2018 - 15:26 |
Son Güncelleme:
02.04.2018 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu yıl 1 Mayıs’ ı Hatay’ da kutlayacağız dedi"
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler :
TÜRK İŞ,1 mayıs,
553900
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/553900.aspx
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