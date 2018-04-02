Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve sanatçılarla birlikte Hatay'da askerleri ziyaret etmesi günün konusu olurken ziyaretten bir asker güne damgasını vurdu.

MEHMETÇİĞE DESTEK İÇİN GİTTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrin'de başarıyla sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'na geldi.

HULUSİ AKARLA SELFİE YAPAN ASKER

Geçmişte bırakın selfie'yi telefon taşımanın bile yasak olduğu TSK'da, herhangi bir kurmayın yanında telefonla dolaşmak disiplin suçu sayılabilecekken, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yanında selfie yapan bu asker sosyal medyaya damgasını vurdu.