TSK, Irak’ın kuzeyinde bulunan Haruk-Zap bölgesine yönelik hava harekatı düzenledi. Düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedefin imha edildiği bildirildi.
TSK: Kuzey Irak'ta 9 hedef imha edildi
02.04.2018 - 19:36 | Son Güncelleme: 02.04.2018 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik 02 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtının ardından teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedef imha edildiğini duyurdu.
Etiketler : TSK,Irak kuzeyi,Hakurk,Zap,hava harekatı,
553930 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/553930.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER