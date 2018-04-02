Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Irak’ın kuzeyinde bulunan Haruk-Zap bölgesine yönelik hava harekatı düzenledi. Düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedefin imha edildiği bildirildi.