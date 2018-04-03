Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililer, ilk günler olması sebebiyle yoğunluk yaşandığını bu yüzden vatandaşların randevu almasını ve yapılacak işlemin ücretini bankaya yatırıp makbuzla birlikte gelmelerini istedi. Yapılan yeni düzenlemeyle 503 olan pasaport başvuru noktası 761’e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680’e çıkarıldı. Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdikleri fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli kabul ediliyor. ALO 199 veya randevu.nvi. gov.tr internet adresinden randevu alınabilecek. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerekiyor.