Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, terör örgütü DEAŞ tehlikesi sebebiyle 21 Şubat 2015'te sınırımıza yakın Suriye Eşmesi köyüne taşıdığı Süleyman Şah Türbesini eski yerine götürmeye hazırlanıyor. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Suriye'nin Karakozak beldesinde bulunan Süleyman Şah'ın türbesinin Şah Fırat Operasyonu ile geçici olarak yerinden alındığını hatırlatarak, "Zamanlamasını bilmem ama eninde sonunda Süleyman Şah eski yerine taşınacak. Çünkü orası Türk toprağı" dedi.



SİNCAR OPERASYONU HAKKIMIZ

Sincar konusunda Türkiye'nin kararlı olduğunu, bölgedeki terör unsurlarının temizlenmesi için Irak hükûmetiyle konuştuklarını söyleyen Fikri Işık, Türkiye'nin bölgede operasyon yapma hakkının 1926 Ankara Anlaşması'nda yazılı olduğunu söyledi. Bakan Işık şöyle konuştu: "Türkiye'nin kararlılığı aslında bazı ülkelerin bu noktada harekete geçmelerini sağladı. Türkiye, sen bu temizliği yapmazsan ben yapmak zorunda kalacağım dedi ve temizlik başladı. Bizim Sincar'a harekât yapma hakkımız var. Şu anda Irak hükümeti bu noktada belli gayret gösteriyor. Dikkat etmemiz gereken şu; PKK gitti YBŞ geldi Türkiye olarak buna dikkat ediyoruz. Irak hükümetinden beklentimiz Türkiye'ye tehdit oluşturan tüm unsurların temizlenmesi. Diyoruz ki gelin siz bunu temizleyin. Temizleyemiyorsanız gelin birlikte temizleyelim. Ha biz onu da yapamayız diyorsanız biz uluslararası anlaşmalardan gelen hakkımızı kullanalım."



TRUMP SEÇMENE OYNUYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın "En kısa sürede Suriye'den çekileceğiz" açıklamasını da değerlendiren Bakan Işık, "Sayın Trump seçim kampanyalarında 'bizim oralarda ne işimiz var' demişti. 2018'de ara seçimler olacak. Acaba bu seçimlere yönelik yani ben sözümü unutmadım lafı mı yoksa bizim gerçekten burada ne işimiz var gibi bir düşüncenin sonucu mu onu bilmiyoruz. Ama ben bunun biraz iç politikayla ilgili olduğunu, seçmene selam olduğunu düşünüyorum. ABD'nin orayı çok kolay kolay terk etmesi gözükmüyor" yorumunda bulundu.