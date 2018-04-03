Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Başbakan Binali Yıldırım, Cengiz Han’ın ülkesi Moğolistan’ı ‘Başbakan’ sıfatıyla ilk defa ziyaret edecek. Türkiye, Moğolistan ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir sayfa açarken; Moğolistan’da yürüttüğü projelerle bölge halkına destek sağlıyor. Başbakan Yıldırım’ın 5-7 Nisan’da yapmayı planladığı Moğolistan ziyareti öncesi ülkede temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Moğolistan’da sağladığı destekleri ve yapılan yatırımları anlattı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı’nın bölgede önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, “TİKA, hastanelerin yanına 45 metrekarelik anne konukevleri yaptı. Şimdi doğum yaklaşınca anne adayları buraya yerleşip hemen tünelden hastaneye gidiyorlar. Bu sayede bebek ölüm oranları sıfıra düşmüş. Ayrıca bölgede yer donduğu için hayvanlar yerde yem ararken burunlarını ve yüzlerini yaralıyor ve sonra da ölüyorlarmış. Biz de yem yardımı yaptık. Yılda 1 milyon hayvanı kurtardık. Moğolistan Hükümeti’nin Orhun Abideleri ile ilgili Türkiye’den bir talebi de var. Oraya bir turistik tesis yapılmasını istiyorlar. Aynı şekilde tarihte ilk defa “Türk” ifadesinin kullanıldığı Bilge Tonyukuk yazıtının olduğu yere de bir müze kuracağız” bilgisini verdi.