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Ankara İstihbarat Şube Eski Müdürü gözaltında
03.04.2018 - 11:23 | Son Güncelleme: 03.04.2018 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında Gar Saldırısı sonrası açığa alınan Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un da gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Etiketler : Ankara İstihbarat Şube Eski Müdürü,FETÖ,
554038 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554038.aspx
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