Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran  Cumhurbaşkanı Ruhani bugün Ankara'ya gelecek. Her iki lider için Esenboğa  Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alınacak. Liderlerin Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi ile kalacakları otellere gidiş için kullanacakları güzergahlarda yaya  polisler görev yapacak. Güzergahlar geçiş öncesinde kontrol edilerek araç ve yaya  trafiğinden arındırılacak. Geçişler öncesinde üst geçitlerde yaya trafiği  engellenecek.

Ankara'da iki gün sürecek temasları sırasında Putin ve Ruhani'nin  konaklayacakları otellerde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Liderlerin  kalacakları katlar tamamen kapatılırken, ziyaret süresince otel çevresi ile  buralara açılan sokak ve caddelerde de önlemler sürecek. Çevre sokaklarda  oluşturulacak uygulama noktalarında araç ve yayaların, aramaları yapıldıktan  sonra girişlerine izin verilecek.

Öte yandan liderlerin güzergahları ile kalacakları otellerin  çevresindeki yüksek binalarda özel harekat timleri görev yapacak. Putin ve  Ruhani'nin güvenliğini iki gün süreyle toplam 4 bin polis sağlayacak.