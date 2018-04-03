Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüreğir ilçesi Serin Evler Mahallesi 3902 Sokak 10 numaralı evde oturan 6 yaşındaki Alya Dua Göçmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Fevziye Çelik İlkokulu’nda ana sınıfı öğrencisi Alya Dua, özel bir hastanede temizlik görevlisi Mehmet (32) ve ev hanımı Aşkın Göçmez’in (29) iki kızından büyüğü. Küçük Alya Dua, geçtiğimiz pazar günü Adana’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek için annesine yalvardı. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı mitingde olası bir izdihama karşı annesi tarafından alana götürülemeyen küçük Alya Dua ağlamaya başladı. 'Tayyip Dedemi görmek istiyorum' diye ağlayan kızını cep telefonu ile görüntüleyen genç anne, bunu da sosyal medyada paylaşınca tıklanma rekoru kırdı. Minik Alya o gün Erdoğan'ı göremedi ancak Hatay'a helikopterle giderken ona evlerinin damından el salladı.

Televizyonun başından ayrılmayıp, haber kanallarını izleyen minik Alya, Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyona çıktığı an ekrandan onun elini öpüp seviyor.

"Onu çok seviyorum çünkü bizi koruyor"

Cumhurbaşkanını çok sevdiğini, annesi kalabalık nedeniyle izin vermediği için ağladığını söyleyen küçük Alya Dua, “Onu çok seviyorum. O bizi koruyor. Kalabalık yüzünden annem ve ninem bana izin vermedi. Tayyip Dede'yi göremediğim için kendimi mutsuz hissettim ve ağladım. Kendisini görmek istiyorum. Görürsem çok sevinirim. Onun yanına gitmek ve yanında yaşamak istiyorum. Helikopterle evimizin önünden geçti ben de el salladım. Evde 3 tane bayrak var birisini ona vermek istiyorum. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitmek istiyorum” dedi.