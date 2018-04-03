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Gözaltındaki 15 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
03.04.2018 - 18:04 | Son Güncelleme: 03.04.2018 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenci, ‘terör propagandası’ yapmak suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Etiketler : boğaziçi üniversitesi,öğrenci,afrin,
554113 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554113.aspx
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