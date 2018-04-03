Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen ilk bilgilere göre, Giresun'un Yağlıdere ilçesi Üçtepe mevkiinde özel harekat polislerini taşıyan Kobra tipi zırhlı araç dereye yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre biri ağır 2 polis yaralandı.