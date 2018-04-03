Edinilen ilk bilgilere göre, Giresun'un Yağlıdere ilçesi Üçtepe mevkiinde özel harekat polislerini taşıyan Kobra tipi zırhlı araç dereye yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre biri ağır 2 polis yaralandı.
Giresun'da zırhlı araç dereye yuvarlandı: 2 polis yaralı
03.04.2018 - 21:03 | Son Güncelleme: 03.04.2018 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın dereye yuvarlanması sonucu biri ağır 2 polis yaralandı.
Etiketler : giresun,polis,
554133 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554133.aspx
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