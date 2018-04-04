AB Bakanı Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Avusturya’nın tutumu Türkiye’ye karşı muhalif bir tutum olmaktan çıkmış, düşmanca bir yaklaşıma dönüşmüştür" dedi.
AB heyeti, vize serbestisi için Türkiye'ye geliyor
04.04.2018 - 12:21 | Son Güncelleme: 04.04.2018 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AB Bakanı Ömer Çelik, vize serbestisi konusunda bir AB heyetinin bu ay Türkiye'ye geleceğini, AB'nin görüşlerini ileteceğini bildirdi.
Etiketler : Ömer Çelik,
554253 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554253.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER