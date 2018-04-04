Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ağrı Dağı kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine bir grup terörist tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.