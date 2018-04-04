Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ağrı Dağı kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine bir grup terörist tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.
Ağrı'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı
04.04.2018 - 13:40 | Son Güncelleme: 04.04.2018 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı Dağı kırsalında güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ağrı Dağı kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine bir grup terörist tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler : ağrı,çatışma,
554261 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554261.aspx
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