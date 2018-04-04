Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etiler’deki toplam 31 bin 885 metrekare büyüklüğündeki Polis Meslek Yüksekokulu arazisi için bugün hasılat paylaşım ihalesi düzenledi. Toplam 31 bin 885 metrekare alana sahip arazi imar planlarında kısmen ticaret, hizmet alanı, kısmen park alanı, kısmen de yol alanında kalıyor. Yükseklik izni serbest ve emsali 2.5 olan arazinin yüzde 40’ında yapılaşmaya gidilebilecek. Muhammen Bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin + KDV olarak belirlenen taşınmaz için düzenlenen ihalede 40 milyon 698 bin lira geçici teminat istendi. Teklif verecek firmalar için 2017 yılında en az 1 milyar 200 milyon lira ciro elde etme koşulu getirilmişti.

RİSKLİ ALAN

10 Aralık 2014’te Bakanlar Kurulu kararıyla İstanbul Etiler Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve bunlara bağlı 12 şube müdürlüğü kapatılmıştı. Okulun da içerisinde bulunduğu bölge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Afet Riski Altındaki Alanlar statüsüne alınmıştı. Ardından okul Çatalca’ya taşınarak arazisi, polis lojmanı yapılması karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti.

Hürriyet