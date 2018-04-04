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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in mezarını ziyaret etti
04.04.2018 - 18:22 | Son Güncelleme: 04.04.2018 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 21. vefat yıl dönümü nedeniyle, Beştepe'deki kabrini ziyaret edip dua etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş,
554301 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554301.aspx
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