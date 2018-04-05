Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray, Suriye'deki ABD askerlerinin geleceği konusunda karara vardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Askerlerimizin eve dönmesini istiyorum. Savunma Bakanı ile konuşacağım. Suriye'de bulunmamız büyük külfet. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek" demişti. Trump'ın ardından bazı ABD'li komutanların "Suriye'de işimiz bitmedi" demesinin yankıları sürerken Beyaz Saray'da bir toplantı gerçekleştirildi. Trump'ın, ABD askerlerinin Suriye'de bir süre daha kalması konusunda yönetimdeki diğer isimlerle fikir birliğine vardığı ancak Suriye'de uzun vadeli askerî mevcudiyetten yana olmadığını açıkladığı aktarıldı.

POMPEO MU BEKLENİYOR?

Beyaz Saray’ın ‘bir süre’ tanımlamasının ne olduğu konusunda açıklama yapılmazken, Dışişleri Bakanlığına atanan eski CIA Başkanı Mike Pompeo’nun 9 Nisan’da Senato’da oylama yapılmasının ardından bu sürecin başlaması bekleniyor. Trump, önceki gün Suriye’den çıkma konusundaki kararlığını ikinci açıklama yaparken, Suriye dosyasının iki kritik aktörü ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel ile Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, "Suriye'de DEAŞ ile mücadele henüz sona ermedi" açıklamasında bulunmuştu. Votel, "Irak’ta oldukça iyi bir yere geldik ancak Suriye’de durum çok daha karmaşık. Rusya, Esad rejimi, İran ve Türkiye durumun bir parçası. Suriye’de DEAŞ tehdidi azalmaya başladıkça altta yatan problemler su yüzüne çıkıyor. Koalisyon olarak kontrol ettiğimiz alanlarda büyük ölçüde başarılı olduk ancak DEAŞ’ın hâlâ mevcut olduğu bölgeler var. Operasyonlara devam etmemiz gerekiyor" derken ABD’nin sahadaki ana ortağının çoğunlukla YPG’lilerden oluşan SDG olduğunu belirtti.

MCGURK TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Brett McGurk ise Türkiye ile içinden geçilen diplomatik çözüm sürecinde iyi bir diyalog yakaladıklarını anlatırken, "Bölgedeki mesele Kürtlerin Fırat’ın doğusuna çekilmesinden ibaret değil. Türkiye’nin Suriye’de birlikte çalıştığı bazı gruplar, radikal eğilim içinde. Bu da Menbiç’te çözümü zorlaştırıyor. Türkiye ile diyaloğumuz çok iyi diplomatik bir sürecin içinde. Ancak sahadaki ortaklarımızı da teskin etmek durumundayız" diyerek SDG'ye 'arkanızdayız' mesajı gönderdi.