Kur’ân-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra MHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Türkeş’in mezarına, doğum yeri olan Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Köşkerli köyünden getirilen toprağı serpen Bahçeli, dua edip, mezara su döktü.
Alparslan Türkeş, mezarı başında anıldı
05.04.2018 - 06:47 | Son Güncelleme: 05.04.2018 - 06:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in vefatının 21. yılı nedeniyle Beştepe’deki mezarı başında tören düzenlendi.
Etiketler : alparslan türkeş,erdoğan,bahçeli,mhp,
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