Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soçi’deki Suriye zirvesinin devamı dün Ankara’da yapıldı. Masanın etrafında yine üç lider vardı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde buluşan üç lider öncesi ikili görüşmeler yaptı, ardından 13.20’de üçlü liderler zirvesi başladı. 1 saat 40 dakika süren zirvenin ardından üç lider bu sefer aynı masada basının önüne çıktı. Dünyanın da yakından izlediği canlı yayında, üç lider Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi çözüme vurgu yaptı, bunu sağlamak için de özellikle ABD tarafından kurulan ve kollanan terör örgütlerine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

ERDOĞAN’IN RESTİ

Erdoğan da basın toplantısında ABD’ye net mesajlar gönderdi ve Suriye’nin ABD tarafından terör örgütleri aracılığıyla parçalanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. “Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim olmazsa olmazımızdır” diyen Erdoğan, ABD’yi hedef alarak, “DEAŞ ile PKK aynı şeydir. Şu husus tüm dünya tarafından dikkate alınmalı. Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi tüm terör örgütlerine aynı mesafede olunmasına bağlıdır. Birilerinin kendilerine göre yapmış olduğu parselasyonlar bize göre değildir. Biz bu toprak ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz. Türkiye’nin huzuru Suriye’den başlar. Haritanın değişmesine izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

PUTİN: KARARLIYIZ

Rus lider Putin de, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaya kararlı olduklarını belirterek, terör mücadeleyi artıracaklarını ve Türkiye ile işbirliği yapacaklarını belirtti. “ABD, Suriye’yi parçalamaya çalışıyor” diyen Putin, şöyle devam etti: “Bizim hedefimiz teröristleri tamamen ortadan kaldırmaktır. Çünkü onlar barışı engelliyor. Onlarla mücadele etmekte üç ülke olarak kararlıyız. Somut tedbirler alacağız. Barış yolundaki gelişmeler için sayın Erdoğan’a teşekkür ediyorum.”

RUHANİ: ABD YENİLDİ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise, ABD’nin teröristlerle kol kola olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Teröristler bazı ülkeler tarafından eğitildi, ABD teröristleri besledi, teröristleri araç olarak kullandı ve halen kullanıyor. Suriye’de ateşkesi Türkiye, İran ve Rusya sağladı. ABD istiyordu ki, DEAŞ gibi terör örgütleri burada uzun yıllar kalsın. Ama bu oyun bozuldu. ABD ve İsrail başarılı olamadı. Teröristleri kendi menfaatlerine kullanıyorlardı. Bu üç ülke yine buna izin vermedi. Bu üç ülke Suriye’de barış ve siyasi çözümün peşindedir.”

"TERÖR BİTMEDEN DURMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menbiç’i PKK/PYD terör örgütü ile birlikte yöneten ABD’ye sert ve net mesajlar gönderdi. PKK’lı teröristleri “yedek kuvvet” olarak niteleyen ABD’ye seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Menbiç başta olmak üzere PYD/YPG’nin kontrolündeki tüm bölgeleri güvenli hale getirene kadar durmayacağımızı tekrarlamakta fayda görüyorum. Tel Fırat bölgesini, Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getirmek için Rus ve İranlı dostlarımızla çalışma yürütmeye hazırız. DEAŞ ile PYD’nin aynı amaca hizmet etmediğini kabul etmeyen hiçbir anlayışın Suriye’de kalıcı barışa hizmet edebilmesi mümkün değildir.” Güvenli bölge olayı ile ilgili olarak da açıklamada bulunan Erdoğan, “Benim asıl üzerinde durmam gereken, şöyle bir teklifim var. Ben bu teklifi daha önce de yaptım. Güvenli bölgede, gerek bizim tarafta gerekse Kuzey Suriye tarafında, güvenli bölgede konut inşası temin edelim diyorum. Bu konut inşasını yapmak suretiyle bu insanları çadırlardan, konteyner kentlerden kurtaralım. 500’er metrekarelik arsa içerisinde kendilerine yapacağımız konutlar, orada eksin biçsin orada kendine imkanlar sağlasın. Böyle bir adım atmak suretiyle onları normal yaşamına bu şekilde kavuşturalım diyorum. Bu konuda bazı ülkelerin bazı taahhütleri var. Eğer böyle bir adımı birlikte atabilirsek öyle zannediyorum ki bu Suriye halkına çok daha ciddi bir sinerji meydana getirmek suretiyle faydalı olacaktır” dedi.

Afrin operasyonunda Türkiye’yenin haklılığını bir defa daha vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Suriye’den 100’e aşkın roket atışı yapılmıştır, 100’ü aşkın vatandaşımız şehit olmuştur. Biz hep sabır sabır. Artık yetti demişizdir ve ondan sonra da teröristlere karşı önce Cerablus, ondan sonra da Zeytin Dalı Harekâtı’yla bölgedeki bu harekatı gerçekleştirmek zorunda kaldık.”

ORTAK DEKLARASYON

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki zirvenin ardından yapılan ortak bildiride, Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı ve ABD’nin bölgeyi parçalyama gayreti içerisinde olduğu ifade edildi. ABD’nin terörle mücadele adı altında bölgede çeşitli faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekilen bildiride şu ifadelere yer verildi: “Liderler, terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler oluşturulmasına dair her türlü girişimi reddetmiştir. Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Üç ülke lideri terör gruplarının ortadan kaldırılması için ortak çalışma faaliyetlerini devam ettirecektir.

BARIŞ İÇİN ÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak için her türlü fedakârlığı yapacaklarını belirtti. ABD gibi ülkelerin Suriye’de mezhepsel çatışmaları desteklediğini ve ABD’nin Suriye’yi parçalamak için çalıştığını ifade eden Putin, terörle mücadelede geri adım atmayacaklarını belirtti. Putin şöyle devam etti: “Bizim hedefimiz teröristleri tamamen ortadan kaldırmaktır. Meslektaşlarıma bu verimli görüşmelerden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Eminim bu zirvenin sonucunda somut tedbirler alınacaktır ve sonuçları da barış ve istikrarın tesis edilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayacaktır. Biz Suriye’nin toprak bütünlüğü ve kalıcı barışın sağlanması için uğraşıyoruz. Bu üç ülke bunu başaracaktır.” İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, şu ifadeleri kullandı: “Terörizm ile mücadele devam etmelidir. Ve terör örgütlerinin kalıntıları da Suriye’den çıkarılmalıdır. Bölgemizin en büyük bayram günü kesinlikle Suriye’deki savaşın son bulduğu gün olacaktır. Teröristlerin bu ülkeyi terk ettiği gün olacaktır.”