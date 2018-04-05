Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon başlatıldı.10 araçla gelen İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ekipler, belediye başkan yardımcılarının odalarında arama yapıyor.

ORADA DA ARAMA VAR

Beşiktaş Belediyesi'nin Çırağan Caddesi'ndeki ek binasında da arama yapılıyor.İmar, ruhsat ve zabıtanın bilgisayarlarına el konuldu.

BAŞKAN VE YARDIMCISI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı.

KIZ KARDEŞİ DE GÖREVDEN ALINDI

Soruşturma kapsamında 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı. 25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.