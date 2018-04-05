Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede sınır ötesi operasyonların süreceğini aktardı. MİT'in 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyerek ülkeye getirdiğini ifade eden Bozdağ ayrıca olağanüstü hâl konusuna da değindi. Bozdağ, "OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir" dedi.
Bozdağ: OHAL yeniden uzatılabilir
05.04.2018 - 10:55 | Son Güncelleme: 05.04.2018 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, FETÖ ile mücadelede Kosova benzeri operasyonların süreceğini bildirdi. Bozdağ ayrıca, "MİT, 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip getirdi" dedi. Yanı sıra Başbakan Yardımcısı, OHAL'in uzatılabileceğini ifade etti.
Etiketler : bozdağ,mit,fetö,kosova,
554409 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554409.aspx
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