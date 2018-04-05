Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede sınır ötesi operasyonların süreceğini aktardı. MİT'in 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyerek ülkeye getirdiğini ifade eden Bozdağ ayrıca olağanüstü hâl konusuna da değindi. Bozdağ, "OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir" dedi.