Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, FETÖ içerisindeki 'Abi' si olduğu tespit edilen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski çalışanı bir kişi gözaltına alındı.

8 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

2 Nisan'da Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmış ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında yakalama çıkarılmıştı.