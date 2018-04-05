Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İstanbul’daki yangın haberinin akabinde, Sağlık Bakanı Demircan’ı telefonla arayarak, olay hakkında bilgi aldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın hakkında bilgi aldı
05.04.2018 - 18:20 | Son Güncelleme: 05.04.2018 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Gaziosmanpaşa semtindeki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın hakkında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan bilgi aldı.
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