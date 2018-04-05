Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yaklaşık 1 saattir süren yangına ekiplerin müdahalesi sürerken metrelerce yükselen duman ve yangın havadan drone ile görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yangın havadan böyle görüntüledi
05.04.2018 - 18:56 | Son Güncelleme: 05.04.2018 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın havadan görüntülendi. Yaklaşık 1 saattir devam eden yangında dumanlar adeta gökyüzünü kaplarken metrelerce yükselen duman havadan drone ile görüntülendi.
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