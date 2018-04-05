Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), bugün yaşanan üzücü olay sebebiyle Eğitim Fakültesi’nde 5 Nisan Perşembe günü öğleden sonra ve 6 Nisan Cuma günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde sınavlar ertelendi
05.04.2018 - 19:04 | Son Güncelleme: 05.04.2018 - 19:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bugün 4 kişinin öldürülmesinin ardından 5 Nisan Perşembe günü öğleden sonra ve 6 Nisan Cuma günü yapılacak tüm sınavlar ertelendi.
Etiketler : eskişehir,katliam,sınav,
554472 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554472.aspx
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