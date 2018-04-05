Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Derecik beldesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyondan dönen güvenlik korucularını taşıyan askeri minibüsün görev dönüşü kaza yapması sonucu 3’ü ağır olmak üzere toplam 15 korucu yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulans ve askeri araçlarla Şemdinli ve Yüksekova’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.