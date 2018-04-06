Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü'nün mayıs ayında gerçekleştirilecek kongresinde başkanlığa aday olan Ali Fatinoğlu'nun 2003 yılında Çocuklar Duymasın'daTamer Karadağlı'dan yumruk yediği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Galatasaraylı taraftarlar bu video üzerinden başkan adayı Fatinoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.

Fatinoğlu son düzenlediği basın toplantısında projelerini anlatmıştı. İşte o basın toplantısından öne çıkanlar:

Liste çalışmalarına 2 yıl önce başladıklarını ve genel kurul üyeleriyle görüşme halinde olduklarını belirten Ali Fatinoğlu, "Projelerimiz hazır. İlk olarak kulübün varlıklarını ve gayrimenkullerini sahipleneceğiz. Florya ve Riva satıldı. Mecidiyeköy'de yapılan otelden 2 yıldır gelir yok. Galatasaray adası moloz yığınları içinde. Antrenman tesisleri Florya'dan Kemerburgaz'a taşınacak. Kemerburgaz'daki tapu konularına kadar geniş kapsamlı araştırma yapıyoruz" dedi.

Ali Fatinoğlu'nun Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı'dan "yumruk yediği" o anlar: