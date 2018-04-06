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Hakurk bölgesine hava harekatı: 14 terörist etkisiz
06.04.2018 - 09:17 | Son Güncelleme: 06.04.2018 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik 05 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edilmiş ve silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : TSK,
554543 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554543.aspx
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