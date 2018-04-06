İstanbul'da Dudullu Organize Sanayi Sitesi'den yangın çıktı! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu belirtildi.
Dudullu Organize Sanayi Sitesi'den yangın: 1 ölü
06.04.2018 - 13:12 | Son Güncelleme: 06.04.2018 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da Dudullu Organize Sanayi Sitesi'den yangın çıktı! Yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : dudullu,yangın,
554604 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554604.aspx
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