İstanbul'da Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, olay yerine söndürme helikopteri çağrıldı.
Sancaktepe'de yangın! Aydos Ormanı alev alev!
06.04.2018 - 14:45 | Son Güncelleme: 06.04.2018 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve söndürme helikopteri müdahale ediyor.
Etiketler : sancaktepe,aydos ormanı,yangın,
554620 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554620.aspx
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