Alanya ALTSO'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ’nün en üst düzeye kadar sızdığı Kosova, içine düştüğü girdaptan kurtulamazsa FETÖ’nün kontrolünde bir ülke olur. "
Çavuşoğlu: FETÖ Kosova'yı ele geçiriyor
06.04.2018 - 15:41 | Son Güncelleme: 06.04.2018 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "FETÖ’nün en üst düzeye kadar sızdığı Kosova, içine düştüğü girdaptan kurtulamazsa FETÖ’nün kontrolünde bir ülke olur. "
Etiketler : çavuşoğlu,kosova,fetö,
554625 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554625.aspx
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