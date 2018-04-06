Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya ALTSO'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ’nün en üst düzeye kadar sızdığı Kosova, içine düştüğü girdaptan kurtulamazsa FETÖ’nün kontrolünde bir ülke olur. "