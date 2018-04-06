Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ile Mençib görümeleri konusunda diplomatik kaynaklardan açıklama yapıldı. Diplomatik kaynaklar, ABD ile Menbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni ABD Dışişleri Bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı.

Dışişleri kaynakları, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi ve bölgenin rejime bırakılması yönündeki açıklamalarına ilişkin, "İranlılar Türkiye'nin güvenlik çabalarını anlayışla karşılıyorlar. Fikir birliğinde olmadığımız nokta, rejimle koordine halinde olunmasını beklemeleri. Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem" açıklamasını yaptı.

Diplomatik kaynaklar, Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurduğunu, ancak Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmadığını de belirtti.

"Hem rejim hem de Rusya ve İran, esas terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle Doğu Guta'da sivil halkı da hedef alıyor" denildi.

"Tel Rifat bizim sınırımıza yakın bir bölge, orada bir tehdit oluşmasını istemiyoruz. Tel Rifat'in PYD için yeni bir sığınak haline gelmemesi konusunda endişelerimizi yansıttık" denildi.

"Rusya ve İran ile her konuda mutabık olduğumuzu söyleyemeyiz" denildi.