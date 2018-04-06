Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor izle: Survivor Tv8 canlı izle... Survivor'da 40. yeni bölüm yayınlandı. Peki ödül oyununu kim kazandı? TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Survivor'da bu hafta ödül oyununu kazanan takım belli olacak. Acun Ilıcalı'nın takımları değiştirmesinin ardından yeni bir konsept daha geldi. Peki Survivor'daki yenilikler neler? Takım değiştiren Hilmicem, Murat ve Damla yeni takımında yarışabilecek mi? Survivor 40. yeni bölümünde Murat'ın 'Takımın motivasyonu tamamen düşük, kötü durumdayız' demesi dikkatlerden kaçmıyor. Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor tv8 izle, survivor izle, survivor 40. bölüm gibi aramalarınız haberimizde. İşte Survivor 40. yeni bölümü....

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunun kazanan takım bu akiam belli olacak.

SURVİVOR İZLE

SURVİVOR 40. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Survivor 40. yeni bölümde ödül oyunu oynanacak. Survivor'da Gönüllüler takımına Turabi'den ise eleştiri geldi. Ödül oyunu öncesinde konuşan Turabi'nin, 'Bundan önceki oyunda Hilmi, Damla ve Murat kardeşimiz de yeterli olmadı. Sadece görünen bir yüz var. Belki de oradakiler adamların aklını karıştırıyor.' sözleri dikkat çekti.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ ÜNLÜLER KAZANDI

Survivor'ın son bölümünde yeni takımlar iletişim ve yemek oyununda mücadele etti. Ancak her iki oyunu da Ünlüler takımı kazanmayı başardı. Takımlarına gelen Murat Ceylan, Hilmi Cem ve Damla'ya rağmen yine oyun kazanamayan Gönüllüler takımı kendi içlerinde hesaplaşma yaşarken, yeni isimlerin yorumları ise dikkat çekti. Gönüllüler'in yeni ismi Hilmi Cem, 'Küllerimizden doğmayı her zaman bilmek zorundayız' dedi. Murat Ceylan ise, 'Biz üç kişinin bu takıma karşı ayrı bir sorumluluğu var' sözleriyle üzerlerindeki yükü özetledi.

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR

TAKIM 1

Ümit, Turabi, Adem, Yiğit, Sema, Berna, Elif, Merve, Sahra ve Mustafa Kemal

TAKIM 2

Hakan, Nagihan, Hilmi Cem, Murat, Damla Can, Anıl Berk Baki, Cumali, Funda Alkayış, Birsen, Nevin, Yağmur



SURVİVOR'DA NE DEĞİŞTİ?

Survivor'da dün akşam yeni konsept ekranlara geldi. Yeni takımlar arkadaşlarıyla buluşurken duygusal anlar da yaşandı. İki takım ilk kez iletişim oyununa çıktılar. Oyun öncesi Acun Ilıcalı yine bombayı patlattı ve Survivor'a yeni kural geldiğini açıkladı.

DOKUNULMAZLIKTA YENİ DÖNEM

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı yarışmacılar iletişim oyununa çıkmadan önce kural değişikliğine gidildiğini belirterek "Her hafta iki dokunulmazlık oynayacaksınız. Önce birinci dokunulmazlığı oynayacaksınız. Kaybeden takımdan iki aday çıkacak. Ertesi Gün ikinci dokunulmazlığı oynayacaksınız. Karşı takım kaybederse iki aday daha çıkacak. Aynı takım kaybederse tek aday daha çıkacak. Aynı takımdan 3 aday çıkmış olacak. Artık stratejiler son derece önemli olacak" dedi.