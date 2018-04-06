Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde dün meydana gelen olayda, 4 öğretim görevlisini tabancayla vurarak öldüren Volkan Bayar tutuklandı. Zanlının eski eşi Saadet Aylin Bayar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Volkan Bayar tutuklandı, eski eşi ise serbest bırakıldı
06.04.2018 - 22:18 | Son Güncelleme: 06.04.2018 - 22:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 öğretim görevlisini tabancayla vurarak öldüren Volkan Bayar tutuklanırken, şahsın eski eşi serbest bırakıldı.
Etiketler : volkan bayar,eskişehir,
554675 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554675.aspx
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