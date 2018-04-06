Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde dün meydana gelen olayda, 4 öğretim görevlisini tabancayla vurarak öldüren Volkan Bayar tutuklandı. Zanlının eski eşi Saadet Aylin Bayar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.