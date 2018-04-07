Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çatalca'da Ziya Altınoğlu Stadyum Yanı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çatalca İlçe Kongresi'nde konuşan Albayrak, AK Parti'de siyaset yapmanın, başka bir partide siyaset yapmaktan farklı olduğunu söyledi.

Albayrak, AK Parti'de siyasetin içinde olmanın, ülkenin kurtuluş savaşından geçildiği günlerde, partiler üstü bir anlayışın sembolü olduğunu vurguladı.Çatalca Belediyesi'nde durumun ortada olduğunu belirten Albayrak, "Maaşlar ödenmiyor. Çatalca'nın halini ve neyi hak ettiğini en iyi siz biliyorsunuz. Çatalca dünyaca ünlü bir ilçe oluyor. Bir tarafta 3. Havaalanı, bir tarafta Kanal İstanbul. Dünyanın yıldızı olacak bir ilçeye doğru hızla ilerliyor. Hizmet siyaseti noktasında Türkiye'nin 15 yılda nereden nereye geldiğini en iyi AK Partililer olarak, biz biliyoruz. O halde, Çatalca buna layık mı? Layık değilse, AK Parti'nin tüm teşkilatlarına sesleniyorum; hala bugün Türkiye'nin ateş çemberinden geçtiği hakikati göremeyen eşimiz, dostumuz, komşumuz, tüm Çatalcalı hemşehrilerimiz, varsa gaflet içinde olanları, iki kolundan tutup silkelememiz, tüm bu yaşanan hakikatleri gözlerinin önüne sermemiz lazım." diye konuştu.

" AK Parti ve siyasetinin herkese anlatılması gerekir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye'nin bu kurtuluş savaşında artık ülkenin şah damarı olmuş AK Parti'yi ve siyasetinin herkese anlatılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye ateş çemberinden geçerken birilerinin, "Ne işin var Mehmetçiği ziyaret ediyorsun, moral veriyorsun?" diye sorduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmetçik kimin evladı, bizim evladımız değil mi? Partiler üstü, 81 milyonun askeri değil mi? Sen gideceksin gayrimilli ülkelerin sanatçıları kendi ülkelerinin askerlerini ziyaret ettiğinde hayranlıkla, ağzın açık alkışlayacaksın. Kendi ülkenin askeri, kurtuluş savaşı mücadelesinde canını siper etmiş, 81 milyonu ve bu ülkenin sınırlarını korurken, Mehmetçiğe moral vermek isterken, en büyük ihanet söylemini söyleyeceksin. Yerli ve milli bir duruş, 'Cumhur İttifakı' diyoruz. 'Konu, mevzu bahis vatansa gerisi teferruat.' Kim diyor? Mustafa Kemal Atatürk. Sen Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin arkasına gizlenip, ülkeyi bölmeye çalışan hainlerin yanında saf tutuyorsun. Tüm Çatalcalılara sesleniyorum, siyaset başka ülkenin bekası başka. Kim ülkemizin toprak bütünlüğüne, geleceğine kast ederse 15 Temmuz, Elbab ve Afrin'de olduğu gibi Çatalca da dimdik durmasını bilir. O zaman sizlerden ricam, Çatalca, dünyanın incisi olmaya hızla ilerlerken, 2019'da Çatalca'yı hak ettiği ve layık olduğu hizmet anlayışına kavuşturacağız."

"Türkiye'nin önünde çok önemli iki seçim var"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da Türkiye'nin önünde çok önemli iki seçim olduğunu, Çatalcalıların da AK belediyeciliği hak ettiğini belirterek, 2019'da Çatalca'nın buna kavuşacağını söyledi.Bunun için de çok çalışılması gerektiğini aktaran Kaya, "Her kapıyı çalacağız. Çatalca'da çalınmadık tek kapı bırakmayacağız ve bütün gönüllere dokunacağız. 2019 seçimleri gençler için ayrı bir önem taşıyor. 2019 seçimlerinde bu ülkenin geleceği, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için dokunulmadık genç bırakmamamız lazım. 7'den 70'e tüm insanlara dokunacağız ve Çatalca'da bir destan yazacağız." diye konuştu.Bakanlık olarak, ihtiyaç sahiplerine uluşmak için kapı kapı dolaştıklarını aktaran Kaya, ihtiyaçları yerinde giderdiklerini, gelecek dönemde bu süreci daha da hızlandıracaklarını ve dokunulmadık tek bir kapı bırakmayacaklarını söyledi.Kongreye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti İstanbul milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı.