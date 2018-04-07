Çatalca'da Ziya Altınoğlu Stadyum Yanı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çatalca İlçe Kongresi'nde konuşan Albayrak, AK Parti'de siyaset yapmanın,  başka bir partide siyaset yapmaktan farklı olduğunu söyledi.

Albayrak, AK Parti'de siyasetin içinde olmanın, ülkenin kurtuluş  savaşından geçildiği günlerde, partiler üstü bir anlayışın sembolü olduğunu  vurguladı.Çatalca Belediyesi'nde durumun ortada olduğunu belirten Albayrak,  "Maaşlar ödenmiyor. Çatalca'nın halini ve neyi hak ettiğini en iyi siz  biliyorsunuz. Çatalca dünyaca ünlü bir ilçe oluyor. Bir tarafta 3. Havaalanı, bir  tarafta Kanal İstanbul. Dünyanın yıldızı olacak bir ilçeye doğru hızla ilerliyor.  Hizmet siyaseti noktasında Türkiye'nin 15 yılda nereden nereye geldiğini en iyi  AK Partililer olarak, biz biliyoruz. O halde, Çatalca buna layık mı? Layık  değilse, AK Parti'nin tüm teşkilatlarına sesleniyorum; hala bugün Türkiye'nin  ateş çemberinden geçtiği hakikati göremeyen eşimiz, dostumuz, komşumuz, tüm  Çatalcalı hemşehrilerimiz, varsa gaflet içinde olanları, iki kolundan tutup  silkelememiz, tüm bu yaşanan hakikatleri gözlerinin önüne sermemiz lazım." diye  konuştu.

" AK Parti ve siyasetinin herkese anlatılması gerekir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye'nin bu kurtuluş  savaşında artık ülkenin şah damarı olmuş AK Parti'yi ve siyasetinin herkese  anlatılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye ateş çemberinden geçerken birilerinin, "Ne işin var Mehmetçiği  ziyaret ediyorsun, moral veriyorsun?" diye sorduğunu hatırlatarak, sözlerini  şöyle sürdürdü:

"Mehmetçik kimin evladı, bizim evladımız değil mi? Partiler üstü, 81  milyonun askeri değil mi? Sen gideceksin gayrimilli ülkelerin sanatçıları kendi  ülkelerinin askerlerini ziyaret ettiğinde hayranlıkla, ağzın açık  alkışlayacaksın. Kendi ülkenin askeri, kurtuluş savaşı mücadelesinde canını siper  etmiş, 81 milyonu ve bu ülkenin sınırlarını korurken, Mehmetçiğe moral vermek  isterken, en büyük ihanet söylemini söyleyeceksin. Yerli ve milli bir duruş,  'Cumhur İttifakı' diyoruz. 'Konu, mevzu bahis vatansa gerisi teferruat.' Kim  diyor? Mustafa Kemal Atatürk. Sen Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin arkasına  gizlenip, ülkeyi bölmeye çalışan hainlerin yanında saf tutuyorsun. Tüm  Çatalcalılara sesleniyorum, siyaset başka ülkenin bekası başka. Kim ülkemizin  toprak bütünlüğüne, geleceğine kast ederse 15 Temmuz, Elbab ve Afrin'de olduğu  gibi Çatalca da dimdik durmasını bilir. O zaman sizlerden ricam, Çatalca,  dünyanın incisi olmaya hızla ilerlerken, 2019'da Çatalca'yı hak ettiği ve layık  olduğu hizmet anlayışına kavuşturacağız."

"Türkiye'nin önünde çok önemli iki seçim var"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da  Türkiye'nin önünde çok önemli iki seçim olduğunu, Çatalcalıların da AK  belediyeciliği hak ettiğini belirterek, 2019'da  Çatalca'nın buna kavuşacağını  söyledi.Bunun için de çok çalışılması gerektiğini aktaran Kaya, "Her kapıyı  çalacağız. Çatalca'da çalınmadık tek kapı bırakmayacağız ve bütün gönüllere  dokunacağız. 2019 seçimleri gençler için ayrı bir önem taşıyor. 2019 seçimlerinde  bu ülkenin geleceği, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için dokunulmadık genç  bırakmamamız lazım. 7'den 70'e tüm insanlara dokunacağız ve Çatalca'da bir destan  yazacağız." diye konuştu.Bakanlık olarak, ihtiyaç sahiplerine uluşmak için kapı kapı  dolaştıklarını aktaran Kaya, ihtiyaçları yerinde giderdiklerini, gelecek dönemde  bu süreci daha da hızlandıracaklarını ve dokunulmadık tek bir kapı  bırakmayacaklarını söyledi.Kongreye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK  Parti  İstanbul milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı.